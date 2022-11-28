Путин выделил Башкирию за создание рабочей группы с Казахстаном

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Президент России Владимир Путин выделил Башкирию за создание постоянно действующей рабочей группы по сотрудничеству хозяйствующих субъектов с Казахстаном. Он высказался об этом на Форуме межрегионального сотрудничества двух стран в понедельник, 28 ноября.

– Межрегиональные контакты продолжают углубляться. На данный момент 76 из 89 субъектов Российской Федерации установили прямые торгово-экономические связи с казахстанскими партнёрами, – сказал Путин. – В этом году учреждена постоянно действующая рабочая группа по сотрудничеству хозяйствующих субъектов Республики Башкортостан и Республики Казахстан.

Глава Башкирии Радий Хабиров в своих соцсетях рассказал, что сейчас Казахстан – главный партнер республики в СНГ. В прошлом году товарооборот между ними вырос почти в 1,5 раза – до 421 млн долларов. При этом 85 % – это экспорт из региона. Башкирия продает в Казахстан продукцию химической промышленности, топливно-энергетического комплекса, машиностроения, древесину и целлюлозно-бумажные изделия, металлы и изделия из них, продукты и сельхозсырье. В части импорта преобладают топливно-энергетические товары, пищепром, продукция металлургии и машиностроения, химические товары и текстиль.