В ходе СВО погиб доброволец батальона имени Шаймуратова Андрей Япрынцев

фото: vk.com // Рустем Газизов

В ходе специальной военной операции погиб Андрей Япрынцев из башкирского города Стерлитамака. Он был добровольцем в батальоне имени генерал-майора Минигали Шаймуратова. Об этом сообщил мэр Рустем Газизов.

– Летом этого года Андрей Сергеевич обратился в военный комиссариат с желанием вступить в добровольческий отряд имени генерал-майора Минигали Шаймуратова. Он был старшим механиком-водителем мотострелковой роты, – рассказал чиновник.

Церемония прощания с Япрынцевым состоится во вторник, 29 ноября на площади ГДК в 11:30.

Напомним, на днях стало известно, что на Украине погиб 24-летний рядовой из Башкирии Альберт Шакуров.