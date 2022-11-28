Вечером 28 ноября в Уфе зафиксировали 8-балльные пробки

Вечером 28 ноября в Уфе образовались большие пробки. Яндекс оценил их в восемь баллов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня вечером, 28 ноября, в Уфе образовались большие пробки. Яндекс оценил их в восемь баллов.

По состоянию на 18:50, в центре городе парализовано движение на улицах Карла Маркса, Цюрупы, Советской, Заки Валиди, Пушкина, Кирова. Также заторы возникли на улице Софьи Перовской, бульваре Хадии Давлетшиной (в сторону проспекта Салавата Юлаева), Зорге, проспекте Салавата Юлаева (между Бессонова и Галле в сторону севера), Галле, 50 лет СССР, Шафиева, Седова и Трамвайной.

По прогнозам Яндекса, движение на дорогах башкирской столицы разгрузится к 20:00.