Житель Башкирии угрожал бывшей девушке ножом и забрался на крышу дома, убегая от полиции

фото: МВД РБ

В башкирском городе Октябрьском 25-летний местный житель напал на бывшую девушку, угрожая ей ножом, и забрался на крышу дома в попытке сбежать от полиции. Об этом сообщило региональное МВД. Ведомство опубликовало видео оперативной съемки при попытке задержать злоумышленника.

Инцидент произошел 25 ноября. В 19:10 в дежурную часть полиции обратилась 19-летняя горожанка. Она заявила, что ее бывший парень напал на нее и угрожал ножом. На место происшествия выехал участковый. Узнав об этом, молодой мужчина скрылся в доме своих родителей на улице Садовое кольцо.

– Подозреваемый находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, отказался дать объяснения, вел себя агрессивно, оскорблял полицейского, разбивал стекла балкона, размахивал молотком, сопровождая свои действия угрозами в адрес полицейского. На требования полицейского прекратить противоправные действия, мужчина не реагировал, – передали в МВД.

В попытке скрыться от полиции парень вышел на балкон, схватился за бельевую веревку и взобрался на крышу дома. После этого он спустился через дверь подъезда на чердак и спрятался там. В конечном счете его задержали.

Придя в себя, подозреваемый сказал полицейским, что очень виноват и извиняется перед всеми сотрудниками. На него пока завели только административное дело о появлении в общественных местах в состоянии опьянения. Также следственный комитет может возбудить уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.