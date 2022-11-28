С начала 2022 года в Башкирии открыли 80 новых объектов придорожного сервиса

За девять месяцев 2022 года в Башкирии открыли 80 новых и модернизировали 108 имеющихся объектов придорожного сервиса в 33 и 41 районе соответственно

За девять месяцев 2022 года в Башкирии открыли 80 новых и модернизировали 108 имеющихся объектов придорожного сервиса в 33 и 41 районе соответственно. Об этом 28 ноября на заседании местного правительства сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров. По его словам, в четвертом квартале в регионе введут в эксплуатацию еще 54 объекта и обновят 47.

Чиновник поручил всем главам районов оказать максимальное содействие предпринимателям для завершения строительства объектов – автозаправочных станций с кафе и мини-маркетами. Премьер добавил, что развитие придорожного сервиса в республике «особенно актуально» из-за активного развития внутреннего туризма. За девять месяцев регион посетили почти 1,5 млн человек. По этому показателю Башкирия занимает четвертое место среди регионов Приволжского федерального округа.