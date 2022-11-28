Возле здания мэрии Стерлитамака из-за ледяного дождя образовался стихийный каток

фото: vk.com // Стерлитамак Сити

В башкирском городе Стерлитамаке в воскресенье, 27 ноября, территория у здания мэрии превратилась в стихийный каток из-за ледяного дождя. Местная молодежь каталась там на коньках.

«КП-Уфа» попросила прокомментировать ситуацию в пресс-службе администрации Стерлитамака. Вот что там рассказали:

– В этот день в Стерлитамаке ледяной дождь прошел, наледь образовалась. Коммунальные службы прежде всего были брошены на городские центральные улицы, дороги, чтобы эту ситуацию устранить. Что касается территории перед администрацией, то ситуация была устранена сегодня утром, до начала рабочего дня – примерно где-то около восьми утра противогололедной смесью посыпали территорию, – передали в мэрии.

Сейчас, как добавили власти города, на улицах «все в порядке».