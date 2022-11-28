В Башкирии после масштабного ремонта открылись стоматологические кабинеты в школах

Фото: Детская стоматологическая поликлиника №3 Уфы

Власти Башкирии планировали открыть в 2022 году 12 стоматологических кабинетов в школах по всей республике. Такое решение было принято еще в прошлом году на оперативном совещании в региональном кабмине. Чтобы реализовать этот проект необходимо было провести ремонт в помещениях, оформить их в едином стиле и лицензировать. Куратором этой работы стала главный врач Детской стоматологической поликлиника №3 Уфы Римма Ганиева.

В итоге, в восьми школах Башкирии недавно открылись обновленные и современные стоматологические кабинеты. Еще в четырех школах они проходят лицензирование и совсем скоро они также смогут принимать пациентов.

Как отметили в Детской стоматологической поликлинике №3 города Уфы, помощь в оформлении лицензий на медицинские услуги стоматологическим кабинетам в малых городах и районах Башкирии оказали руководители стоматологических медицинский организаций. Все рабочие моменты решались оперативно.

- Все кабинеты оформлены в едином дизайнерском стиле. Яркие соты украшают стены каждого кабинета. В соответствии с действующими стандартами кабинеты оснащены современным стоматологическим оборудованием, - рассказали о стоматологических кабинетах в школах кураторы проекта из уфимской Детской стоматологической поликлиники №3.