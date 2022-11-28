Покинувший Россию экс-соратник Хабирова Мурзагулов попросил признать себя иноагентом

фото: vk.com // Ростислав Мурзагулов

Покинувший Россию экс-соратник главы Башкирии Радия Хабирова и бывший председатель общественной палаты республики Ростислав Мурзагулов попросил внести себя в реестр иностранных агентов. Он подал иск на министерство юстиции России в Верховный суд. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале «Нецензурные новости», где Мурзагулов является редактором. Там говорится, что инстанция приняла и зарегистрировала заявление.

В иске Мурзагулов написал, что занимается враждебной для власти политической деятельностью и получает иностранное финансирование. В заявлении он просит признать бездействие Минюста России незаконным, обязать ведомство включить его в реестр иностранных агентов и принять меры в адрес должностных лиц, которые нарушили законодательство страны.

Напомним, Ростислав Мурзагулов входил в управленческую команду Хабирова, когда тот возглавил Башкирию в 2018 году. Он курировал информационную политику в регионе, руководил попечительским советом футбольного клуба «Уфа» и республиканской Общественной палатой. Мурзагулов покинул Россию в марте текущего года. В октябре вице-премьер башкирского правительства Азат Бадранов, отправившийся добровольцем в зону специальной военной операции, назвал Ростислава Мурзагулова «врагом государства» и просил проверить последнего на предмет выполнения им функций иностранного агента.