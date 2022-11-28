В осенний призыв в армию отправят более 4 тыс. срочников из Башкирии

В текущий осенний призыв в армию отправят более 4 тыс. срочников из Башкирии Фото: Михаил ФРОЛОВ

В текущий осенний призыв в армию отправят более 4 тыс. срочников из Башкирии. Каждый будет обеспечен обмундированием, несессером, продовольствием и вещами. Об этом «КП-Уфа» 28 ноября рассказали в военном комиссариате республики.

– Мероприятия предстоящего призыва никак не связаны с проведением специальной военной операции на Украине, – подчеркнул военный комиссар региона Михаил Блажевич. – Как и ранее он будет осуществляться в установленные законодательством Российской Федерации сроки и в плановом порядке.

Основная часть призывников будет направлена в учебные центры для обучения по специальности на 4-5 месяцев. Призыв продлится два месяца – с 1 ноября по 31 декабря.