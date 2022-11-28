В Уфе рядом с управлением ГИБДД Башкирии столкнулись автобус и внедорожник

фото: ГИБДД РБ

В Уфе сегодня, 28 ноября, пассажирка автобуса пострадала при ДТП с внедорожником. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Авария случилась во втором часу дня напротив дома по проспекту Октября, 147 – это здание управления ГИБДД Башкирии. Там столкнулись попутные внедорожник Great Wall, за рулем которого сидел 49-летний мужчина, и пассажирский автобус Peugeot под управлением 29-летнего уфимца. Пассажирская машина следовала по маршруту №225 (Шакша – ТЦ «Планета»).

В аварии пострадала 31-летняя пассажирка автобуса. Она обратилась за медицинской помощью. Всего в салоне Peugeot находились 10 человек.