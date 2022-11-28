В Уфе неизвестный водитель сбил 19-летнюю девушку и скрылся с места ДТП

Фото: Рустем АХУНОВ

Поздно вечером 24 ноября в Советском районе неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, сбил девушку и скрылся с места ДТП. Об этом рассказала пресс-служба ГИБДД башкиркой столицы.

Происшествие случилось напротив дом №39 на улице Революционная. В результате происшествия пострадал 19-летняя девушка. Она получила ушибы, ей потребовалась помощь медиков, после оказания которой она была отпущена домой.

Сотрудники дорожной полиции призывают граждан не оставаться равнодушными и просят тех, кто стал очевидцем произошедшего поделиться любой возможной информацией и оказать помощь в поимке злоумышленника, связавшись по телефонам 237-02-02, 8 (987) 103-79-09, 8 (967) 453-61-15.