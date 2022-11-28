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НовостиОбщество28 ноября 2022 9:07

В Башкирии назначен новый межрайонный прокурор

Им стал Руслан Мурзабаев
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: epp.genproc.gov.ru

Фото: epp.genproc.gov.ru

В Башкирии Руслан Мурзабаев назначен новым Белебеевским межрайонным прокурором сроком на пять лет. Это произошло в соответствии с указом генерального прокурора России.

Новый прокурор родился в 1985 году. В 2008 году он окончил Сибайский филиал БашГУ по специальности «юриспруденция». В тот же год поступил на службу в органы региональной прокуратуры.

– Состоял в должностях помощника, старшего помощника прокурора Баймакского района, заместителя Буздякского района, прокурора Куюргазинского района, – рассказала пресс-служба надзорного ведомства.