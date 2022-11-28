В Башкирии женщина получила срок за жестокое обращение с 6-летним сыном

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В Башкирии женщина получила срок за жестокое обращение со своим ребенком и угрозу насилием полиции. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

В суде было установлено, жительница Архангельского района не заботилась о собственном здоровье. Также она не занималась развитием шестилетнего сына: не уделяла время ни его воспитанию, ни обучению. Надзорное ведомства утверждает, что она злоупотребляла алкоголем и часто ругалась матом на ребенка.

Помимо этого, в апреле текущего года женщина угрожала топором полицейскому, который прибыл к ней домой с проверкой поступившего сообщения.

Суд признал женщину виновной в ненадлежащем исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенном с жестоким обращением, а также в угрозе применения насилия в отношении представителя власти. Ей было назначено наказание в виде года лишения свободы в колонии общего режима.