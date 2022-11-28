В Уфе переработка снега будет обходится в 191 рубль за кубометр

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Названа сумма, в которую обходится переработка снега в Уфе. Это стало известно из опубликованного на сайте городской администрации документа.

Мэр башкирской столицы Ратмир Мавлиев подписла постановление, согласно которому тариф на прием и переработку зимних осадков в снегоплавильном пункте в Калининском районе на сезон 2022-2023 года установлен в размере 191 рубля 20 копеек за один кубический метр (без НДС).

Напомним, В Уфе на строительство снегоплавильного пункта потратят 165,5 млн рублей. Объект планируется возвести до конца мая 2023 года, он будет возведен на улице Сагита Агиша.