В Башкирии доходы мобилизованных при назначении детских пособий не учитываются

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В Башкирии доходы мобилизованных на СВО при назначении детских пособий не учитываются. Об этом рассказала пресс-служба регионального Пенсионного фонда. Данные правила были утверждены правительством и вступили в силу с 1 ноября.

Стоит отметить, что право на ежемесячное пособие раньше имели лишь семьи со средним доходом на человека ниже прожиточного минимума. Теперь же на такие выплаты имеют право семьи мобилизованных в зону специальной военной операции граждан. Прошлые заработки мужчины в настоящее время при расчете нуждаемости уже не учитываются.

– Кроме того, если ранее семье было отказано в пособии по причине отсутствия заработка у мобилизованного, теперь его супруга может повторно обратиться в Пенсионный фонд за пособием. Решение об отказе в выплате из-за отсутствия в расчетном периоде доходов вынесено не будет, – пояснила пресс-служба Пенсионного фонда.