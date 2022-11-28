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НовостиОбщество28 ноября 2022 7:29

На Украине погиб 24-летний рядовой из Башкирии Альберт Шакуров

Он был уроженцем деревни Малиновка
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

На Украине входе специальной военной операции погиб уроженец Зианчуринского района Башкирии Альберт Шакуров. Об этом рассказала газета «Зианчуринские зори».

Молодой человек родился в деревне Малиновка 16 апреля 1998 года. Окончив девять классов школы, он поступил в Салаватский индустриальный колледж. В ноябре 2016 Альберта призвали в ряды российских Вооруженных сил, где он отслужил год в должности водителя-механика. После армии Шакуров работал в Салавате.

Земляки вспоминают погибшего как доброго и отзывчивого человека. Прощания с ним состоялось в минувшую субботу, 26 ноября, на площади перед сельским домом культуры в селе Абзаново. Проводить в последний путь молодого человека пришли не только его родные и близки, но и представители местных властей.