На Украине погиб 24-летний рядовой из Башкирии Альберт Шакуров

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На Украине входе специальной военной операции погиб уроженец Зианчуринского района Башкирии Альберт Шакуров. Об этом рассказала газета «Зианчуринские зори».

Молодой человек родился в деревне Малиновка 16 апреля 1998 года. Окончив девять классов школы, он поступил в Салаватский индустриальный колледж. В ноябре 2016 Альберта призвали в ряды российских Вооруженных сил, где он отслужил год в должности водителя-механика. После армии Шакуров работал в Салавате.

Земляки вспоминают погибшего как доброго и отзывчивого человека. Прощания с ним состоялось в минувшую субботу, 26 ноября, на площади перед сельским домом культуры в селе Абзаново. Проводить в последний путь молодого человека пришли не только его родные и близки, но и представители местных властей.