Хабиров перенес совещание в правительстве Башкирии и уехал в Оренбург

Фото: пресс-служба главы Башкирии

Традиционное оперативное совещание в правительстве Башкирии, которое проходит обычно по понедельникам, накануне перенесли на следующий день. Общение главы республики Радия Хабирова с чиновниками и главами районных администраций теперь назначено на 29 ноября. Оперативки не часто переносят на другой день и, как правило, это всегда связано с командировками руководителя региона.

В пресс-службе главы Башкирии специально для «КП-Уфа» прокомментировали перенос оперативного совещания на вторник. Как оказалось, Радий Хабиров действительно уехал в командировку.

- Глава Башкортостана принимает участие в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Оренбурге, - пояснили в пресс-службе главы региона.

Совещание главы республики с членами правительства и главами районных администраций пройдет в Центре управления республикой во вторник, 29 ноября.