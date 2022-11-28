С мэрии Уфы суд взыскал 200 тыс. рублей в пользу частного перевозчика

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Арбитражный суд Башкирии взыскал с мэрии Уфы 200 тысяч рублей в пользу частного перевозчика Виктора Искалина. Также администрации пришлось заплатить 2,3 тысячи рублей государственной пошлины.

Конфликт между властями и предпринимателем начался в прошлом году. Мэрия Уфы в судебном порядке пытается полностью прекратить действие свидетельств Искалина на осуществление пассажирских перевозок в Уфе. Поводом для иска стали нарушения ПДД, выявленные сотрудниками Ространснадзора, УГИБДД и Управления транспорта и связи администрации. Сам перевозчик в своем ходатайстве назвал определение о приостановке работы своих маршрутов «незаконным» и «необоснованным».

Искалин потребовал от уфимской администрации возмещения 3,4 миллионов рублей упущенной выгоды. По его словам, сотрудники городской администрации не выдавали ему карты маршрута на протяжении трех недель, в связи с чем предприниматель не имел возможности осуществлять деятельность по перевозке пассажиров. Из-за этого перевозчик понес убытки в размере 3 471 417 рублей, возмещения которых он и потребовал от мэрии.