Хабиров посетил в Уфе премьеру оперы «Садко»

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Вчера, 27 ноября, глава Башкирии посетил премьеру оперы «Садко». Она, как сообщила пресс-служба руководитель республики, состоялась на сцене Башкирского государственного театра оперы и балета.

Произведение Николая Римского-Корсакова основано на былинах о новгородском гусляре Садко. Поставил оперу заслуженный артист России Аскар Абдразаков, дирижер выступил народный артист России Феликс Коробов.

В постановке была полностью задействована оперная и балетная труппы театра, а также хор. В ходе представления на сцене одновременно находятся более 200 человек.

На встрече с артистами Башоперы Хабиров заявил, что состоявшаяся премьера – «заметное событие в культурной жизни» Башкирии. Глава республики пообещал в будущем поддерживать новые постановки.