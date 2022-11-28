В Башкирии аренду оружия разрешат с июля 2023 года

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Башкирии разрешат аренду оружия. Об этом рассказала пресс-служба регионального Государственного собрания.

Депутаты Курултая планируют рассмотреть в первом чтении проект закона, который предлагает установку правовых основ для передачи во временное пользование другим гражданам охотничьего оружия и патронов к нему. Оружие и боеприпасы можно будет передать лишь тем, кто обладает охотничьим билетом и специальное разрешением.

По словам председателя парламента республики Константина Толкчаева, граждане которые не имеют оружия в собственности, тоже смогут получать во временное пользование ружья, если у них ест охотничий билет. Росгвардия будет выдавать им сроком на пять лет разрешение на ношение и использование оружия без права его хранения.

– Иностранцам оружие смогут передавать только охотпользователи, получившие в Росгвардии специальное разрешение на передачу иностранному гражданину охотничьего оружия для ношения и использования в целях охоты. При этом гражданин должен предъявить выданный в его стране документ о праве владеть оружием либо с соответствующим прошением должно выступить диппредставительство. Такое разрешение будет действовать не более 90 дней, – сообщил спике.

Планируется, что новый закон вступит в силу 15 июля 2023 года.