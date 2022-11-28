В Башкирии в ДТП разбились водитель Lada Largus и ее 15-летний сын

Фото: ГИБДД по Башкирии

Вчера утром, 27 ноября, в Архангельском районе Башкирии в ДТП разбились женщина и ее сын. Об этом рассказал глава региональной Госавтоинспекции.

Происшествие случилось на 87-ом километре дороги Уфа-Инзер-Белорецк. Предполагается, что 39-летняя жительница Белорецка, управляя Lada Largus, из-за снегопада и снежного наката не справилась с управлением, в результате чего машина улетела в кювет, протаранив ограждение.

Женщина и ее 15-летний сын получили серьезные травмы, обоих госпитализировали. В настоящее время по факту произошедшего ЧП ведется разбирательство.