Власти назвали срок сдачи новой школа в уфимском Инорсе

Фото: Олег УКЛАДОВ

Назван срок сдачи в Уфе новой школы в микрорайоне Инорсе. Об этом рассказал представитель Министерства строительства и архитектуры Башкирии.

На личной странице главы республики Радия Хабирова житель Уфы поинтрерсовался, когда в в жилом комплексе «Полесье» откроется новое учебное учреждение.

– В Инорсе школа так и не открыта! Нам обещали, что будет сдана в третьем квартале 2022 года! – возмущенно пишет гражданин.

На его обращение ответил сотрудник рабочей группы при региональном Минстрое Эдуард Хисматуллин. По словам чиновника, сейчас на территории учреждения ведутся работы по установке резинового покрытия спортивной площадки, отделочные здания школы. Также строители занимаются устройством внутренних инженерных систем.

– Запланированный срок ввода объекта в эксплуатацию – конец 2022 года, – заявил представитель власти.