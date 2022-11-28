Власти Башкирии сделали важное заявление по частичной мобилизации

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Власти Башкирии сделали ряд важных заявлений, касающихся частичной мобилизации в зону специальной военной операции. О них рассказали специалисты проекта «Объясняем. Башкортостан» со ссылкой на пресс-службу Федерльную налоговую службу республики.

Речь идет о льготах по уплате налогов и сдаче отчетности. Как утверждает ФНС, сроки уплаты налогов, сборов, страховых взносов, сдачи отчетности и предоставления уведомлений. Также был мораторий на ряд контрольных мероприятий.

Помимо прочего, был приостановлено проведение мероприятий валютного контроля. Еще сдвинулись сроки представления отчетов о движении денежных средств по зарубежным счетам и уведомлений об их открытии и/или закрытии.

Напомним, в Башкирии опубликовали справочник по мерам поддержки семей участников специальной военной операции. Глава республики Радий Хабиров утвердил более тридцати мер поддержки для семей участников специальной военной операции.