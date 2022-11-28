В Башкирии машины «золотого гаишника» Ильдуса Шайбакова продают со скидкой 60%

Фото: ГТРК «Башкортостан»

В Башкирии автомобили бывшего начальника МРЭО ГИБДД Башкирии Ильдуса Шайбакова Шайбакова продают со скидкой 60%. Торги объявило территориальное управление Росимущества по республике.

Как следует из информации на сайте ведомства, торги конфискованного имущества проводятся на площадке «РТС-Тендер». Продается автомобиль Toyota Land Cruiser 150 (Prado) 2014 года выпуска за 1 270 000 рублей рублей и Skoda Kodiaq Style Plus 1.4 TSI 2018-го за 923 200. Ранее цены авто составляли 2 220 500 и 1 615 600 рублей.

В объявлениях о продаже отмечается, что работоспособность транспорта никем не проверялась. У «Тойоты» имеется СТС, ПТС и ключ, а у «Шкоды» – ПТС и поврежденный ключ. Продавец, как подчеркивается в извещении, какой-либо ответственности за возможные скрытые дефекты не несет. Покупатели могут осмотреть оба авто по предварительной записи.

Напомним, Ильдус Шайбаков получил прозвище «золотой гаишник» после того как в апреле 2021 года у него обнаружили имущество на 44 млн рублей. Впоследствии он был уволен из органов МВД и против него возбудили против него уголовное дело об организации преступного сообщества и получении взятки. Экс-полицейский подался в бега, и больше года находился в розыске. Движимое и недвижимое имущество экс-начальника МРЭО ГИБДД РБ по решению суда отчуждено в пользу государства.