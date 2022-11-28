«Салават Юлаев» вновь проиграл «Металлургу» в матче КХЛ

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Вчера, 27 ноября, «Салават Юлаев» проиграл «Металлургу» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом 3:1.

Первый гол матча на 11-ой минуте совершил уфимец Глеб Кузьмин. Однако это оказался и последний гол «СЮ» данной встречи. Победу команде магнтогорцев меткими бросками обеспечили Семена Кошелева (26-ая минута), Егора Коробкина (44-ая минута) и Филиппа Майе (60-ая минута). Примечательно, что «юлаевцы» уже в третий раз проигрывают «Металлургу» в текущем розыгрыше КХЛ. Предыдущие матчи завершались со счетом 3:2 и 2:1.

«Салават Юлаев» с 43 очками в настоящее время занимает пятую строчку в турнирной таблице в Восточной конференции КХЛ. Магнитогорцы с 48-ю идут на втором месте.

Следующая встреча «СЮ» вровь пройдет дома в эту пятницу – 2 декабря. Команда примет челябинский «Трактор».