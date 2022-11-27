Житель Башкирии избил сына на глазах у его отца

Жителя Краснокамского района осудили за причинение легкого вреда здоровью с применением оружия и вымогательства. По предоставленной информации, злоумышленник избивал сына бутылкой на глазах у его отца.

По данным пресс-службы суда, фигурант уголовного дела решил заняться вымогательством денег у сына потерпевшего для чего взял пустую бутылку водки, подошел к своей жертве и ударил его этим орудием по голове, а затем начал избивать его руками и ногами.

Предметом требований были пять тысяч рублей. В суде уточнили, что все происходило на глазах у отца. Когда тот решил заступиться за сына, но также получил бутылкой по голове.

Суд принял решение признать подсудимого виновным и назначить ему наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.