В Уфе разыскивают пропавшего мужчину без левой кисти руки

Фото: «Лиза Алерт»

Волонтеры «Лиза Алерт» сообщили об исчезновении пропавшего 47-летнего Сергея Золотарева. По информации поисковиков, местонахождение уфимца неизвестно с 26 ноября.

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, обрит налысо, глаза голубые. Среди особых примет указано отсутствие кисти левой руки.

Был одет: серо-коричневая куртка, светло-серые брюки, светло-коричневые валенки, чëрная шапка. Если вам что-то известно о Сергее или вы знаете, где он, сообщите, пожалуйста, по телефону 8 800 700 54 52.