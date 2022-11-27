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НовостиПроисшествия27 ноября 2022 14:04

«Оставила детей»: в Башкирии под окнами нашли молодую маму

Трагедия произошла в Нефтекамске
Источник:kp.ru
Фото: соцсети

Фото: соцсети

Жители Нефтекамска скорбят по погибшей местной жительнице. Маргариту Б. нашли под окнами многоэтажного дома 22 ноября. Предполагается, что до момента смерти она находилась на балконе, что произошло, достоверно неизвестно.

Близкие погибшей сообщают, что она была жизнерадостной девушкой, матерью двоих детей. О Маргарите также говорят, что она была слишком молода для такой смерти.

– Жалко конечно, так рано ушла, детей оставила. Так много вопросов, на которые ты не ответишь, – скорбят ее родные.

Девушку похоронили в родном городе. Причины и обстоятельства случившегося все еще устанавливаются.