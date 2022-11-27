Фото: соцсети

В Башкирии начали поиски 39-летней Надежды Рабчевской. Ориентировку с информацией о пропавшей начали распространять в социальных сетях. По предоставленным данным, уроженка республики вышла из дома и исчезла 13 ноября. Уточняется, что искать ее нужно либо в Уфе, либо в селе Иглино.

Приметы: среднее телосложение, рост – 160 см, зеленые глаза и светлые волосы до плеч.

В момент исчезновения на ней был черный пуховик, черные брюки и черно-белые ботинки

Если вам что-то известно о Надежде, сообщите, пожалуйста, по телефону 112.