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НовостиОбщество27 ноября 2022 11:55

В Башкирии начали поиски 39-летней Надежды Рабчевской

В социальных сетях начали стремительно распространятся сообщения о пропаже женщины.
Источник:kp.ru
Фото: соцсети

Фото: соцсети

В Башкирии начали поиски 39-летней Надежды Рабчевской. Ориентировку с информацией о пропавшей начали распространять в социальных сетях. По предоставленным данным, уроженка республики вышла из дома и исчезла 13 ноября. Уточняется, что искать ее нужно либо в Уфе, либо в селе Иглино.

Приметы: среднее телосложение, рост – 160 см, зеленые глаза и светлые волосы до плеч.

В момент исчезновения на ней был черный пуховик, черные брюки и черно-белые ботинки

Если вам что-то известно о Надежде, сообщите, пожалуйста, по телефону 112.