Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 ноября 2022 10:13

Глава Башкирии рассказал о семье с 40 детьми

Руководитель региона привел их в пример, как многонациональную и дружную семью
Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба Радия Хабирова

Фото: пресс-служба Радия Хабирова

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о многодетной семье из Краснокамского района. По его словам, Гольсирин Дербенева и Аис Маликов воспитывают 40 детей. Руководитель региона отметил, что эта семья является одной из самых больших.

Хабиров уточнил, что у каждого супруга до этого брака было по трое детей, после они усыновили еще пятерых, а затем еще для 29 стали приемными родителями.

– Мальчики ходят в спортивные секции, девочки – в танцевальные и вокальные кружки. Они активно участвуют в конкурсах и олимпиадах. В копилке их достижений – грамоты, дипломы, медали, – отметил глава.

По его словам, жители республики являются многонациональной семьей, в которой воспитываются татары, русские, башкиры, мари и чуваши.