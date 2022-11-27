Глава Башкирии рассказал о семье с 40 детьми

Фото: пресс-служба Радия Хабирова

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о многодетной семье из Краснокамского района. По его словам, Гольсирин Дербенева и Аис Маликов воспитывают 40 детей. Руководитель региона отметил, что эта семья является одной из самых больших.

Хабиров уточнил, что у каждого супруга до этого брака было по трое детей, после они усыновили еще пятерых, а затем еще для 29 стали приемными родителями.

– Мальчики ходят в спортивные секции, девочки – в танцевальные и вокальные кружки. Они активно участвуют в конкурсах и олимпиадах. В копилке их достижений – грамоты, дипломы, медали, – отметил глава.

По его словам, жители республики являются многонациональной семьей, в которой воспитываются татары, русские, башкиры, мари и чуваши.