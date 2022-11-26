Декабрь 2022 года в Башкирии будет холоднее, чем обычно

Фото: Олег УКЛАДОВ

Последний месяц 2022 года в Башкирии будет холоднее, чем обычно.

В ноябре каждого года Росгидромет публикует долгосрочный прогноз погоды на отопительный сезон. В нем не указываются конкретные показатели температуры, но синоптики дают знать, соответствует ли предстоящий месяц климатической норме.

По данным синоптиков, в декабре 2022 года жителей Башкирии ждет температура воздуха ниже нормы. Во всех остальных месяцах (январь, февраль и март) в регионе ожидается температура воздуха, соответствующая климатическим нормам месяца.