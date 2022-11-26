В Уфе погибла пожилая женщина, которую сбил Hyundai в Черниковке

Фото: ГИБДД Башкирии

В Уфе скончалась пожилая женщина, которая попала под колеса Hyundai Elantra в Черниковке.

По данным главы ГИБДД Башкирии Владимира Севастьянова, смертельное ДТП произошло днем 26 ноября в Уфе на улице Ульяновых. По предварительным данным, пожилая женщина попала под колеса Hyundai Elantra, которым управлял 43-летний водитель.

На место приехали медики, которые госпитализировали пострадавшую. Спустя некоторое время пенсионерка скончалась в больнице.

Мужчина, управлявший автомобилем, заявил полицейским, что погибшая переходила дорогу в неположенном месте. Сейчас эту версию проверяют сотрудники ГИБДД. Автоинспекторы устанавливают все обстоятельства ДТП.