В Башкирии попрощались с Алмазом Хабибуллиным, погибшим в зоне СВО

Фото: https://vk.com/garaev_rushan_kadimovich

В Башкирии проводили в последний путь 22-летнего Алмаза Хабибуллина, погибшего в зоне СВО.

О печальной новости рассказал глава Бураевского района Башкирии Рушан Гареев. В соцсетях чиновник рассказал о судьбе и жизненном пути погибшего парня.

Алмаз родился в 2000 году в деревне Кулаево, а после окончания школы поступил в сельхозколледж в Бураево. Успев год отработать трактористом, парень отправился проходить срочную службу – он был замкомандиром БМП. После возвращения из рядов ВСРФ молодой человек работал механизатором. В октябре 2022 гола Алмаза призвали в армию в рамках частичной мобилизации. К сожалению, Алмаз Хабибуллин погиб, выполняя боевую задачу в зоне СВО. С молодым человеком простились 24 ноября.

- Хабибуллина Алмаза Рашитовича мы запомним как достойного сына, патриота родной земли и как гражданина с высоким чувством ответственности, - написал глава района в соцсетях.