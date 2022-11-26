Мэр Уфы Ратмир Мавлиев в выходной пришел на стройку Театра кукол и Центра борьбы

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Мэр Уфы Ратмир Мавлиев 26 ноября посетил строительные площадки Театра кукол и Центра борьбы.

К 450-летию Уфы в столице ведут строительство сразу нескольких интересных объектов. Среди них как спортивные, так и культурные. В субботу 26 ноября мэр башкирской столицы Мавлиев осмотрел ход строительства Центра спортивной борьбы и реконструкцию Театра кукол.

Чиновник сообщил, что в Центре борьбы проходит установка колонн и перекрытий между этажами. Строители уже завершили работы по обустройству теплотрассы.

Если говорить про Театр кукол, то здесь рабочие установили новые окна и завершили строительство монолитных частей нового пристроя. Сейчас в здании продолжаются отделочные работы и утепление.