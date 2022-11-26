Уфимка трижды расплачивалась в салоне красоты фейковым переводом

31-летняя уфимка трижды обманула сотрудников салоны красоты, заплатив за оказанные услуги фейковыми переводами.

Попасться на удочку мошенников можно не только при покупках онлайн, но и при реальной встрече с жуликами. Сейчас существуют способы быстрого создания фейковых чеков о переводе денежных средств, которыми пользуются непорядочные граждане.

Так, в пресс-службе МВД Башкирии рассказали о необычном случае, когда 31-летняя жительница столицы в период с сентября 2021 по ноябрь 2022 года обманывала администраторов салона красоты. После оказания услуг молодая женщина показывала сотрудникам заведения фейковые чеки о переводе денег. Ей удалось провести такую схему трижды – ущерб составил более 20 тысяч рублей. В итоге об аферах клиентки сообщили в полицию.

По факту мошенничества в МВД Башкирии возбудили уголовное дело.