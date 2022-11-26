Девушка, укравшая в Уфе золота и бриллиантов на 12 млн, рассказала, где драгоценности

22-летняя Карина М., сбежавшая из уфимского ювелирного салона с товаром на 12 миллионов рублей, рассказала куда дела украшения.

20 ноября появилась информация о том, юная уроженка города Дзержинска похитила в Уфе ювелирных украшений на 12 миллионов рублей. Девушка работала в одном из салонов и вынесла оттуда товар в конце смены, а потом пропала. 25 ноября стало известно, что ее задержали в родном городе и этапировали в Уфу. Суд арестовал ее на два месяца.

Карина рассказала журналистам ГТРК «Башкортостан», что передала украденные драгоценности некому курьеру. Потом с ней якобы перестали выходить на связь люди, которые подстрекали вынести золотые украшения из салона. Сейчас золото и бриллианты разыскивают полицейские.