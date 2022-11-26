Андрей Назаров рассказал, что в Башкирии ликвидируют две свалки за 1,5 млрд рублей

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На ликвидацию двух свалок в Башкирии выделят 1,5 млрд рублей из федерального бюджета.

Вопрос вывоза и организации сбора мусора в Башкирии стоит особо остро. Несмотря на реформу в этой сфере, иногда жители республики жалуются на полные контейнеры и стихийные свалки в самых неожиданных местах.

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров сообщил, что в 2023 году республика получит из федерального центра 1,5 млрд рублей на ликвидацию двух свалок в Сибае и Стерлитамаке. По словам чиновника, культивация земель, где раньше хранили мусор, обеспечит улучшение состояния окружающей среды.

До конца 2024 года, по словам Назарова, в Башкирии планируют ликвидировать еще четыре свалки – в Кумертау, Благовещенске, Баймаке и Давлеканово.