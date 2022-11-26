В Уфе спасли провалившегося под лед рыбака

Фото: Управление гражданской защиты Уфы

В Уфе спасатели вытащили на берег провалившегося под лед рыбака.

С приходом холодов многие жители Башкирии начали заниматься подледной ловлей рыбы. К сожалению, в начале сезона их могут ждать неприятности.

Так, утром 26 ноября в Уфе под лед угодил мужчина, рыбачивший на реке Белой в районе улицы Благоварской. О случае сообщили сотрудникам Управления гражданской защиты Уфы, и они немедленно выехали на место. Спасатели на аэроглиссере (судно на воздушной подушке) помогли мужчине вылезти из воды и доставили его на берег. Рыбак пообещал спасателям, что больше не будет выходить на тонкий лед.

Прибывшие на место медработники оказали мужчине первую помощь и доставили в больницу.