Уфимского оппозиционера внесли в список инагентов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уфимского оппозиционера Федора Телина* внесли в список инагентов.

25 ноября Минюст России обновил список лиц и организаций, получивших за свою деятельность статус инагента или лица, выполняющего его функцию. На этот раз туда попали шесть человек, среди которых уфимский оппозиционер Федор Телин*.

По данным Минюста Федор Телин* получает финансирование от источников в Украине и «осуществляет политическую деятельность». Вместе с ним инагентами признали еще пять человек – среди них числится и бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман*.

Напомним, что ранее статус инагента получили уфимские рэперы Алишер Моргенштерн* (как физическое лицо) и Иван Дремин** (как СМИ).

*Признан Минюстом РФ лицом-инагентом

**Признан Минюстом РФ СМИ-инагентом