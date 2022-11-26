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НовостиОбщество26 ноября 2022 8:36

В Башкирии на 19% перевыполнили план по восстановлению лесов

Информацией поделились в профильном ведомстве
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ

В Башкирии в 2022 году перевыполнили план по восстановлению лесов на 19%.

Для того, чтобы сохранить лесной массив, вырубленные в промышленных целях и погибшие деревья заменяют новыми саженцами. Разумеется, что приживаются далеко не все деревья, но это позволяет сохранять необходимое количество лесного фонда.

В Минлесхозе Башкирии сообщили, что в 2022 году в Башкирии работы по восстановлению леса прошли на 15,7 тыс. гектаров. Показатель, запланированный ранее, был превышен на 19%. Министр лесного хозяйства республики Марат Шарафутдинов сообщил, что силами министерства в республике было высажено более 6,5 тыс. гектаров лесных культур – большинство из них хвойные. Арендаторы лесных участков высадили еще 8,2 тыс. гектаров.

Больше всего деревьев высадили в районах с интенсивной заготовкой леса – Белорецкий, Караидельский, Бурзянский и Зилаирский.