В Башкирии размер маткапитала за второго ребенка увеличат до 779 тысяч

В Башкирии размер маткапитала за второго ребенка увеличится до 779 тысяч рублей.

Размеры федеральных и региональных выплат регулярно индексируют в соответствии с экономическими показателями страны. Специалисты «Объясняем, Башкортостан» рассказали, как изменится размер маткапитала в 2023 году.

Так, размер выплаты за второго ребенка с 1 февраля 2023 года увеличится до 779 тысяч рублей. Такую сумму получат родители, которые не получали выплаты с связи с рождением первого ребенка. Для тех, кто получил поддержку за первенца, выплата составит 589,5 тысяч рублей. Если семья израсходовала сертификат частично, то проиндексируется его остаток.

Дополнительные вопросы можно задать специалистам Пенсионного фонда России по бесплатному телефону – 8 800 600 00 00.