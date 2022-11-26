В декабре в Уфе остановят движение поездов из-за строительства переезда в Зинино

Фото: администрация Уфы

В декабре на некоторое время остановят движение поездов на месте строительства переезда в Зинино.

Район сел Зинино, Нагаево и Акбердино страдает из-за огромных пробок, образующихся рядом с железнодорожным переездом. Населенные пункты активно застраиваются, а действующая дорога через ж/д пути явно не рассчитана на такое количество автомобилей. Из-за этого на месте начали строить новый путепровод, который обойдет проблемный участок.

По данным администрации Уфы, по состоянию на 25 ноября строители завершили работы на 18 из 36 балок будущего путепровода. В декабре начнутся работы над самими путями. Из-за этого на участке на некоторое время остановится работа железной дороги – «окна» для этого предоставят в РЖД.

Сам же 106-метровый путепровод хотят ввести в эксплуатацию к августу 2023 года.