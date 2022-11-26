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НовостиПроисшествия26 ноября 2022 6:06

В Башкирии водитель Daewoo Nexia погиб после лобового удара

Смертельное ДТП произошло в Чишминском районе республики
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

В Чишминском районе Башкирии в ДТП погиб 34-летний водитель Daewoo Nexia.

Главный автоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов рассказал, что смертельное ДТП произошло 25 ноября на 1 километре трассы Чишмы-Аксеново-Киргиз-Мияки. По предварительным данным, 34-летний мужчина за рулем Daewoo Nexia не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где автомобиль столкнулся с проезжающим Skoda Octavia.

В итоге медицинская помощь потребовалась водителям и пассажиру Skoda. К сожалению, мужчина, управлявший первым автомобилем, скончался в больнице. По данным ГИБДД, у него не было водительского удостоверения.

Автоинспекторы просят водителей быть максимально внимательными на дорогах из-за сложных погодных условий.