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НовостиОбщество26 ноября 2022 5:30

В центре Уфы снесут незаконно установленную пекарню и киоск с пирожками

Хозяевам точек дали 10 дней не освобождение территории
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
Фото: администрация Уфы

Фото: администрация Уфы

Власти Уфы снесут незаконно установленную пекарню и киоск с пирожками в Кировском районе.

В администрации Уфы продолжают бороться с нечастными бизнесменами, которые с нарушениями устанавливают свои нестанционарные торговые объекты. Они не уведомляют об этом мэрию столицы и не получают разрешение на установку киосков. Из-за этого у городских властей возникают определенные проблемы.

По данным пресс-службы администрации Уфы, в Кировском районе столицы накануне выявили два таких объекта без необходимых документов по улицам Достоевского и Аксакова – в одном из них работает пекарня, а в другом продавали выпечку. Хозяевам киосков выдали предписания с требованием освободить территорию в течение 10 дней. В противном случае объекты демонтируют в принудительном порядке.