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НовостиОбщество26 ноября 2022 4:44

Радий Хабиров поздравил компанию «Ростех»

В Башкирии работают сразу несколько предприятий холдинга
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
Фото: пресс-служба главы Башкирии

Фото: пресс-служба главы Башкирии

Радий Хабиров поздравил компанию «Ростех» с пятнадцатилетием.

В состав госкорпорации входят многие промышленные предприятия республики, производящие необходимую для страны продукцию. Например, УМПО, КумАПП, «Гидравлика», «Прогресс» и другие. Эти заводы и производства создают совершенно разную продукцию – от печатных плат до авиационных двигателей для «оборонки».

Глава Башкирии Радий Хабиров в соцсетях поздравил компанию «Ростех» и ее руководителя Сергея Чемезова с юбилеем компании – она работает уже 15 лет. Также он пожелал удачи всем, кто так или иначе связан с госкорпорации – всего в республики на предприятиях «Ростеха» трудятся почти 50 тысяч человек.