В Башкирии прокуратура начала проверку смертельного пожара, в котором пострадал 3-летний мальчик

Фото: Рустем АХУНОВ

Прокуратура Башкирии начала проверку пожара в Калтасинском районе, в котором погиб мужчина и пострадал ребенок. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

ЧП случилось в селе Калтасы. На улице Гагарина вспыхнул деревянный дом. Когда начался пожар, в одной из квартир находились мужчина и его супруга, их двое сыновей (трех и пяти лет), а также и еще один мужчина, который, к сожалению, погиб в результате пожара.

Родителям и детям удалось эвакуироваться. Малыши были доставлены на осмотр в больницу. Младший мальчик получил ожоги, ему потребовалась госпитализация.

Прокуратура начала устанавливать обстоятельства случившегося. Специалисты дадут оценку соблюдению законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей на предмет надлежащего выполнения своих обязанностей по воспитанию детей.