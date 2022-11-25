Власти Башкирии заявили об улучшении системы питания в школах

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Власти Башкирии заявили об улучшении системы школьного питания в республике.

Для всех учреждений, как утверждают чиновники, был стандарт по организации питания. В столовые было внедрено единое двухнедельное меню.

Также была укреплена материально-технической базы пищеблоков в школах региона. В текущем году к новому учебному сезону был проведен капитальный ремонт школьных пищевых блоков и столовых в 59 учреждениях. Также их оснастили новым технологическим оборудованием

– В 2019 году, когда мы в республике только начали решать проблему школьного питания, картина была непростая. Нам удалось переломить ситуацию. Доля местных продуктов по отдельным категориям, например мясу, выросла до 90%, – рассказал глава Башкирии Радий Хабиров на своей личной странице в социальных сетях.