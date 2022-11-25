В Башкирии за 465 пар двойняшек и 5 троен

Фото: Артем КИЛЬКИН

Стало известно, сколько в Башкирии родилось двойняшек и тройняшек в 2021 году. Об этом в своем исследовании рассказала специалисты Башстата.

В прошлом году впервые ощутили радости материнства 13,1 тысяч женщин, 14,1 тысяч это удалось во второй раз, 8,6 тысячам – в третий, 2,4 тысячам – в четвертый, 1,3 тысячам – в пятый. Всего в 2021-ом родилось 39,4 тысячи малышей (при том мальчиков на тысячу больше). В этом числе 465 двойняшек и пять тройняшек.

Как сообщают аналитики, в Башкирии материнство стало довольно взрослым, поскольку в 2021 гожу средний возраст женщин при рождении первого ребенка составил 26,1 лет. Таким образом, большую часть детей рожают жительницы республики в возрасте 25-34 года.

«Взросление» материнства привело к тому, что первенство по вкладу в общее число рождений в последние годы твердо закрепилось за женщинами в возрасте 25-34 года.

– В 2021 году на них приходилось 59,8% всех рожденных детей. Доля ребятишек, рожденных женщинами 20-24-х лет, с 1990 года снизилась с 37,4% до 16,2%. Наблюдается рост доли женщин, родивших ребенка в возрасте 40+: в 1990 году на них приходился 1% рождений, в 2021 году – 3,8%, при этом для 11,8% таких мам это были первенцы, – сообщают специалисты.