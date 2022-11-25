«Салават Юлаев» прервал череду поражений, обыграв «Автомобилист» 3:2

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«Салават Юлаев» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги обыграл екатеринбуржский «Автомобилист» со счетом 3:2.

шайбы в ворота гостей забросили Данил Аймурзин (35-ая минута), Шакир Мухамадуллин (37-ая) и Сергей Шмелев (62-ая). За команду соперников уфимцев отличились Сергей Зборовский (36-я) и Даниил Тарасов (44-ая).

Таким образом, уфимцы, наконец, прервал череду из шести поражений. Сейчас «СЮ» в турнирной таблице Восточной конференции с 43 очками занимают пятую строчку. У екатеринбуржцев же оборвалась семиматчевую победную серию, однако, несмотря на это, «Автомобилист» продолжает оставаться лидером.

Следующий матч «Салавата Юлаева» состоится в это воскресенье – 27 ноября. В домашнем матче уфимцы схлестнутся с магнитогорцами из «Металлурга».