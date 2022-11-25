Два вуза Башкирии вошли в топ-75 влиятельных университетов России

Два вуза Башкирии вошли в топ влиятельных университетов России. Данный рейтинг составило агентство RAEX.

Всего в топ вошло 75 высших учебных заведений. По словам гендиректор RAEX Дмитрия Гришанкова, данный рейтинг определяет вузы, которые больше всего воздействуют на социум: пользуются авторитетом у молодых людей, ученых, предпринимателей и пользователей социальных сетей.

При составлении рейтинга аналитики использовали анкеты университетов, а также и независимые источники: данные компании Alexa, собственные базы данных и социальные сети.

Лидерами рейтинга стали МГУ, РАНХиГС и СПбГУ. Уфимские заняли БГМУ и УГНТУ расположились на 58 и 62 местах соответственно.